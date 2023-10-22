انفجار عند معبر رفح.. إصابات عدة وسيارات الإسعاف تهرع للمكان

أفاد شهود أن انفجارا وقع وسمعوا أبواق سيارات إسعاف تدوي قرب معبر رفح بين مصر وقطاع غزة بعد ظهر اليوم الأحد بعد قليل من دخول قافلة مساعدات ثانية إلى المعبر من الجانب المصري.

ومنذ بدء الصراع في السابع من أكتوبر تشرين الأول بين إسرائيل والفلسطينيين، أدى القصف على جانب غزة من المعبر إلى تضرر طرق ومبان كان يجب إصلاحها قبل مرور أول قافلة من شاحنات المساعدات عبر رفح إلى القطاع أمس السبت.

تفتيش وشروط إسرائيلية

أتى ذلك، بعد فترة قصيرة من بدء دخول نحو 17 شاحنات مساعدات في دفعة إغاثية ثانية إلى القطاع المحاصر والمكتظ بالسكان.

إلا أن عملية الدخول هذه شهدت تأخيراً كبيراً بسبب عمليات التفتيش، والشروط التي فرضتها إسرائيل على دخول القوافل لاسيما شاحنات الوقود.

إذ طلبت السلطات الإسرائيلية من الامم المتحدة (الاونروا) نقلها إلى معبر كرم أبو سالم الذي يقع غرب كيبوتس كيرم شالوم، على الحدود بين القطاع ومصر وإسرائيل من أجل تفتيشها.

وكان مسؤول في معبر رفح أكد سابقا أن ست شاحنات نقلت وقودا إلى غزة كان مخزنا في المعبر الحدودي.

يشار إلى أن 20 شاحنة كانت دخلت أمس أيضا جنوب القطاع، ضمت أدوية وأجهزة طبية ومستلزمات العمليات الجراحية، فضلا عن ألبان أطفال، وأنابيب أكسجين وأكياس دم.

إلا أن منظمة الصحة العالمية أوضحت أن تلك الإمدادات لن تتمكن من تلبية سوى جزء ضئيل جداً من الاحتياجات الصحية المتصاعدة مع استمرار الأعمال القتالية في غزة. ودعت إلى إتاحة وصول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام ودون انقطاع.

ومنذ بدء الصراع في السابع من أكتوبر بين إسرائيل والفلسطينيين، أدى القصف على جانب غزة من المعبر إلى تضرر طرق ومبان عدة، توجب إصلاحها قبل مرور أول قافلة من شاحنات المساعدات عبر رفح إلى القطاع أمس السبت.