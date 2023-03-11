انفجار في إقليم بلخ شمال أفغانستان

أعلنت الشرطة الأفغانية وقوع انفجار في عاصمة إقليم بلخ شمال البلاد، السبت، بعد يومين من انفجار أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنه أسفر عن مقتل حاكم الإقليم.

وقال محمد آصف وزيري المتحدث باسم شرطة بلخ “وقع انفجار في المنطقة الثانية للشرطة في بلخ… سنعلن التفاصيل لاحقا”، مضيفا أن الشرطة لا تتوقع عددا كبيرا من القتلى لكنها لا تزال تبحث.

وتحقق سلطات طالبان في الانفجار الذي أسفر عن مقتل حاكم الإقليم واثنين آخرين في مكتبه، الخميس.

وقال آصف وزيري المتحدث باسم شرطة بلخ لوكالة فرانس برس “شخصان أحدهما محمد داود مزمل حاكم بلخ قتلا في انفجار.

وأعلن المتحدث باسم القيادة الأمنية في ولاية بلخ محمد آصف وزيري، في حديثه لقناة “طلوع نيوز”، مقتل حاكم الولاية مولوي محمد داود مزمل، جراء انفجار وقع داخل مكتب الولاية.