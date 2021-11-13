الخميس 5 صفر 1444 ﻫ - 1 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

انفجار في العاصمة الأفغانية كابل وأنباء عن ضحايا

13 - نوفمبر - 2021
آخر تحديث: 13 - نوفمبر - 2021 3:59 مساءً
انفجار في العاصمة كابل- أرشيفية

انفجار في العاصمة كابل- أرشيفية

A A A
طباعة المقال

أكدت وسائل إعلام أن انفجارا دوى اليوم السبت في أحد أحياء العاصمة الأفغانية كابل.

وأفادت تقارير إعلامية محلية أن الانفجار وقع في منطقة دشت برتشي في الدائرة الأمنية الـ13 غرب كابل.

ووفقا لوكالة “آماج نيوز” الأفغانية، وقع الحادث جراء انفجار قنبلة مغناطيسية تم زرعها في سيارة.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى عدم ورود تقارير عن وقوع إصابات جراء الحادث، غير أن وكالة “نوفوستي” الروسية نقلت عن شاهد تأكيده وجود جرحى جراء الهجوم.

من جانبها، تحدثت قناة “الجزيرة” القطرية نقلا عن مصدر أمني أفغاني عن سقوط قتلى وجرحى جراء تفجير عبوة ناسفة استهدف حافلة ركاب غربي كابل.

    المزيد من أخبار العالم

    محطة زابوريجيا
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    محطة زابوريجيا.. محصّنة ضد الكوارث الطبيعيّة وحتى ضد اصطدام طائرة مدنيّة
    كندا وروسيا
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    روسيا تفرض عقوبات على 55 كنديا
    مقتدى الصدر
    ميليشيات وقحة.. الصدر يحذر زعيم عصائب أهل الحق الموالي لإيران

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    متى تنحسر موجة الحرّ التي تضرب لبنان؟
    مقاتلات حربية إسرائيلية "أرشيفية"
    تحرك روسي "لافت" سبق القصف الإسرائيلي لمطار حلب
    الفنان فارس كرم
    رح خلّيك عبرة.. ميريام فارس تتوعد فارس كرم بعدما وصفها بكلمات "لا أخلاقية"!