انفجار في كابول يسفر عن 8 قتلى وتنظيم الدولة الإسلامية يعلن مسؤوليته

أفادت الشرطة الأفغانية بأن انفجارًا وقع في منطقة سكنية يقطنها الشيعة في العاصمة الأفغانية كابول الجمعة 5 آب، تسبّب بمقتل ثمانية أشخاص وإصابة 18 آخرين.

وكشف المتحدث باسم شرطة المدينة “خالد زدران” أنّ “الانفجار وقع في مكان مزدحم”.

وأظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لما يُعتقد أنه موقع الانفجار رجالًا يهرعون لمساعدة الجرحى بعد الحادث.

وعلى الإثر، أعلن تنظيم الدولة الإسلامية في بيان على تليجرام مسؤوليته عن الانفجار.

وكان التنظيم أعلن مسؤوليته أيضا عن هجمات استهدفت الأقلية الشيعية في الآونة الأخيرة.

ويُنظر إلى فرع تنظيم الدولة الإسلامية الذي ينشط في أفغانستان منذ عام 2014 على أنه أخطر تحد أمني في البلاد.