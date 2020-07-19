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أفادت وكالة الأنباء الإيرانية عن وقوع انفجار في منشأة للطاقة في محافظة أصفهان وسط إيران من دون وقوع إصابات.

وتتواصل سلسلة الانفجارات والحرائق في إيران، وكان أحدثها انفجار في منطقة الأحواز، أمس السبت.

وتشهد إيران هذه الأيام سلسلة من الحرائق والانفجارات الغامضة، كان آخرها احتراق 7 سفن على الأقل في ميناء بوشهر جنوبي إيران، قبل ثلاثة أيام.

وقبل ذلك، اندلع حريق في 12 يوليو بمنشأة تابعة لشركة شهيد توندجويان للمواد البتروكيماوية جنوب غرب إيران لكن تم إخماده سريعا.

كما اندلع انفجار ضخم هز العاصمة الإيرانية طهران في 11 يوليو. وقال متحدث باسم الإدارة الإطفاء الإيرانية آنذاك، إن سبب الحادثة هو انفجار عدة أسطوانات غاز كانت في قبو، مما أدى إلى تدمير مبنى وإصابة أحد السكان.

وعادة ما تتكتم السلطات عن أسباب الحوادث المتكررة، أو تعطي معلومات مضللة وثم تعود لتصحيح روايتها بعد تسرب الأنباء لوسائل الإعلام.