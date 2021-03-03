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انفجار في هولندا قرب مركز فحوصات للكشف عن "كورونا"

3 - مارس - 2021
آخر تحديث: 3 - مارس - 2021 11:49 صباحًا
انفجار في هولندا

انفجار في هولندا

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أعلنت الشرطة الهولندية أن انفجارا وقع قرب مركز فحوصات للكشف عن كورونا في بوفنكاربسل بمقاطعة جنوب هولندا، مضيفة أنه لم يتم تسجيل أي إصابات.

وقالت الشرطة في بيان ”وقع انفجار عند الساعة 6,55 قرب مركز فحوصات تابع لهيئة الصحة العامة المحلية في بوفنكاربسل. لقد تحطمت نوافذ ولم يسقط جرحى. والشرطة تحقق في الأمر، وتم إغلاق محيط الموقع“.

ونشرت أجهزة نزع الألغام في المكان لتحديد ما إذا كان لا يزال هناك مواد متفجرة، بحسب ما أورد التلفزيون الرسمي ”إن أو أس“.

وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، عند دخول حظر تجول حيز التنفيذ ضمن إجراءات مكافحة انتشار كورونا، تم إحراق مركز فحوصات الكشف عن الوباء في قرية أورك بمقاطعة فليفولاند المجاورة.

وعلى مدى عدة أيام، شهدت هولندا أعمال شغب كانت الأسوأ التي تحصل في البلاد منذ عدة عقود.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

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