انفجار قذيفة في ولاية ننكرهار الأفغانية يودي بحياة تسعة أطفال

أسفر انفجار في شرق أفغانستان بالقرب من الحدود مع باكستان عن مقتل تسعة أطفال على الأقل وإصابة أربعة آخرين ، بحسب مسؤولين محليين.

وقع الانفجار يوم الاثنين عندما اصطدمت عربة تبيع مواد غذائية بقذيفة هاون قديمة لم تنفجر في قرية بايغانان في منطقة لالوبار ، بحسب بيان صادر عن مكتب حاكم اقليم ننكرهار.

وقال البيان إن الأطفال المصابين نُقلوا إلى المستشفى الإقليمي في جلال آباد عاصمة الإقليم لتلقي العلاج.

ولم تتوفر على الفور تفاصيل أخرى.

وتعتبر أفغانستان من بين الدول التي لديها أكثر من غير منفجرة الألغام الأرضية وغيرها من الذخائر من عقود من الحرب والصراع في البلاد. عندما تنفجر الذخيرة يكون الضحايا في الغالب من الأطفال.