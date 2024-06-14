انفجار قرب كييف بعد تحذير من هجوم صاروخي

قال شاهد من رويترز إن صوت انفجار دوى في أنحاء منطقة خارج العاصمة الأوكرانية كييف اليوم الجمعة بعد انطلاق صفارات إنذار وتحذيرات من الجيش من هجوم صاروخي روسي محتمل.

وأوضح رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو “قوات الدفاع الجوي تعمل في منطقة كييف. ابقوا في ملاجئكم! خطر الصواريخ مستمر”.

ولم يتضح ما إذا كان الانفجار يشير إلى أن الدفاعات الجوية أسقطت هدفا. ونقلت هيئة البث العامة الأوكرانية (ساسبيلن) عن سكان قولهم إنهم سمعوا دوي انفجارات في منطقة خميلنيتسكي غرب كييف.

وبعد انطلاق صفارات الإنذار، قالت القوات الجوية إن صواريخ بعيدة المدى أطلقت على منطقة خميلنيتسكي وطلبت من سكان كييف الاحتماء. وأعلن الجيش بعد ذلك انتهاء حالة التأهب للغارات الجوية، لكن لم ترد معلومات رسمية أخرى.

يذكر أن، روسيا بدأت عملياتها العسكرية داخل الأراضي الأوكرانية يوم 24 فبراير2022، بعدما تلقت روسيا الكثير من التهديدات وأهمها انضمام كييف إلى حلف شمال الأطلسي «حلف الناتو» ومع مرور أشهر على تلك الحرب، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن ضم أول 4 أقاليم أوكرانية إلى روسيا وهي «جمهورية دونيتسك الشعبية، وجمهورية لوهانسك الشعبية، وخيرسون، وزابوريجيا»، وتم ذلك بحضور نواب البرلمان وممثلي الأقاليم.

وبالفعل صدق مجلس النواب الروسي «الدوما» على انضمام تلك الأقاليم، ومع بداية الهجمات الروسية قامت الدول الغربية بفرض عقوبات على موسكو، بهدف وقف هذا الحرب، لكن روسيا استمرت ولم تبال بأحد، بل هي من قامت بفرض عقوبات على الدول التي لم تؤيد موقفها في الحرب على أوكرانيا.

وشنت القوات الروسية في 22 مارس/ آذار 2024 أكبر ضربة على البنية التحتية لشبكة الكهرباء خلال غزوها لأوكرانيا المستمر منذ أكثر من عامين، مما تسبب في أضرار جسيمة وانقطاع للتيار الكهربائي على نطاق واسع.