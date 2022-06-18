انفجار قوي يهز مدينة سيفيرودونيتسك الأوكرانية

قال مسؤول من قادة الانفصاليين المدعومين من روسيا إن انفجارا قويا هز اليوم السبت منطقة بالقرب من مدينة سيفيرودونيتسك الأوكرانية المحاصرة حيث شوهدت سحابة برتقالية اللون تتصاعد في السماء.

ونشر روديون ميروشنيك، المسؤول في الإدارة الانفصالية لجمهورية لوجانسك الشعبية التي أعلنت نفسها من جانب واحد، مقطع فيديو عبر تطبيق تيليجرام لما قال إنها السحابة.

وقال ميروشنيك إنه لا يستطيع معرفة ما إذا كان الانفجار قد وقع في المدينة أو بالقرب منها.

ويوجد في سيفيرودونيتسك، التي تقصفها القوات الروسية منذ أسابيع، مصنع آزوت للكيماويات حيث يحتمي مئات المدنيين.

قال سيرهي جايداي حاكم منطقة لوجانسك الأوكرانية اليوم السبت إن روسيا بدأت إرسال عدد كبير من قوات الاحتياط إلى سيفيرودونيتسك من مناطق قتال أخرى في محاولة للسيطرة الكاملة على المدينة الواقعة على خط المواجهة في شرق أوكرانيا.

وأضاف جايداي للتلفزيون الأوكراني “اليوم أو غدا أو بعد غد، سيدفعون بكل قوات الاحتياط لديهم… عدد كبير منهم هناك بالفعل، ويشكلون الحد الأدنى المطلوب للحفاظ على (مكاسبهم)”.

وقال إن القوات الروسية سيطرت بالفعل على معظم أنحاء المدينة، لكن ليس كلها.

ويواصل الجيش الروسي، ضرب مواقع القوات والبنية التحتية العسكرية الأوكرانية، واستكمال السيطرة أراضي دونباس جنوب شرقي أوكرانيا، في إطار عمليته العسكرية التي أطلقها منذ نحو 4 أشهر، فيما تستمر كييف في تلقي الدعم المادي والعتاد العسكري من القوى الغربية.