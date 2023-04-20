انفجار كبير في مدينة بيلغورود الروسية قرب الحدود مع أوكرانيا

قالت السلطات المحلية إن انفجارا كبيرا وقع بشارع في مدينة بيلغورود الروسية على الجانب الآخر من الحدود مع أوكرانيا في ساعة متأخرة من مساء اليوم الخميس، لكن لم ترد تقارير عن وقوع إصابات.

وقال حاكم منطقة بيلجورود فياتشيسلاف جلادكوف على تطبيق تيليغرام معلنا حالة الطوارئ إن هناك حفرة قطرها 20 مترا في أحد الشوارع الرئيسية بالمدينة. ولم يشر إلى أي أسباب.

وأظهرت لقطات فيديو من الموقع أكوام الخرسانة في الشارع وأضرارا لحقت بالسيارات ونوافذ محطمة. وأظهرت إحدى اللقطات ما يبدو أنها سيارة مقلوبة على سطح أحد المتاجر.

وبيلغورود هي واحدة من عدة مناطق في جنوب روسيا تعرضت أهداف فيها مثل مخازن الوقود والذخيرة لانفجارات منذ بدء ما تسميه موسكو “عملية عسكرية خاصة” في أوكرانيا في 24 فبراير شباط 2022.