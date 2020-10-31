انفجار كبير يهزّ “آطا شهر” بالجانب الأسيوي في إسطنبول

هزّ انفجار كبير منطقة “آطا شهر” بالجانب الأسيوي في إسطنبول التركية ولا خسائر معلنة حتى الآن.

ولم ترتاح تركيا بعد من الهزة التي طاولتها أمس، إذ لا تزال جهود الإنقاذ تجري على قدم وساق في تركيا، لانتشال العالقين والضحايا من تحت أنقاض المباني التي انهارت نتيجة الزلزال القوي الذي ضرب ساحل بحر إيجة التركي، وكانت مدينة أزمير أكثر المتأثرين به، إلى جانب جزيرة ساموس اليونانية.

وأسفر الزلزال حتى الآن عن مقتل 26 شخصا في تركيا وإصابة ما لا يقل عن 885 شخصا، بالإضافة إلى مقتل مراهقين اثنين في اليونان، وإصابة 19 على الأقل.

وقال معهد كانديلي الذي يتخذ من إسطنبول مقرا له، إن شدة الزلزال بلغت 6.9 درجة، كان مركزه في بحر إيجة شمال شرق ساموس، بينما قالت إدارة الكوارث والطوارئ إن شدته بلغت 6.6 درجة. وضرب على عمق حوالي 16 كيلومترا.

وفي تركيا، قال وزير البيئة والتخطيط العمران، مراد كوروم، إنه تم إنقاذ حوالي 100 شخص من بين الأنقاض، مشيرا إلى أن نحو 5 آلاف من أفراد فرق الإنقاذ يعملون على الأرض.

وتمكنت قوات الإنقاذ، السبت، من انتشال إنسي أوكان، الذي لا يزال حيا تحت أنقاض مبنى سكني مدمر من ثمانية طوابق، بينما كان الأصدقاء والأقارب ينتظرون خارج المبنى للحصول على أخبار عن ذويهم، الذين ما زالوا محاصرين بالداخل، بما في ذلك موظفو عيادة طبيب أسنان في الطابق الأرضي.