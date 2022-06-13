انفجار كبير يهزّ مصنع في إيران وإصابة 81 شخصا

شهد أحد خزانات مصنع “فيروز آباد” لكربونات الصوديوم انفجاراً شديداً في محافظة فارس جنوب إيران وأصيب 81 شخصاً، منهم 76 بحالات تسمّم، مساء اليوم.

وقال حسين درويشي، المدير العام للهلال الأحمر لمحافظة فارس، إنه بعد الانفجار أصيب 5 أشخاص وجرى نقلهم سريعاً إلى المستشفى، مشيراً إلى أن “76 شخصاً أصيبوا بتسمّم جراء تلوث الهواء وانبعاث غازات سامة إثر الانفجار”.

كما ذكر أنه “تم إغلاق الطريق السريع الذي يربط مدينة جم مع مدينة فيروز آباد، نظراً إلى وجود غازات سامة في المكان”، مبيّناً أن “هناك فرقاً تحقّق في طبيعة الانفجار”.