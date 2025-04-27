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انفجار ميناء بندر عباس.. إيران تعلن عن قرب احتواء الحريق وارتفاع عدد القتلى!

منذ 22 ساعة
آخر تحديث: 27 - أبريل - 2025 1:07 مساءً
تصاعد الدخان، بعد انفجار في ميناء الشهيد رجائي في بندر عباس، إيران. رويترز

تصاعد الدخان، بعد انفجار في ميناء الشهيد رجائي في بندر عباس، إيران. رويترز

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أعلنت الحكومة الإيرانية اليوم الأحد أن عمليات الإنقاذ والإغاثة تمت بشكل كامل، والجهود الحالية تركز على إخماد الحريق، الذي اندلع منذ أمس السبت في ميناء الشهيد رجائي أعقاب انفجار ضرب في مدينة بندر عباس، وسط ارتفاع في عدد القتلى والإصابات.

ووفق مركز إدارة الأزمات، فقد وصل عدد القتلى إلى 25 شخصا، بينما وصل عدد المصابين إلى نحو 750 مصابا، حيث تم خروج أكثر من 400 منهم من المراكز الصحية بعد العلاج.

وقال حسين ساجدي نيا، رئيس إدارة الأزمات إنه: “تم احتواء الحريق في المنطقة الرئيسة تقريبا”، بحسب وكالة “مهر” للأنباء.

وأفادت وسائل إعلام محلية، أن من المتوقع إخماد الحريق بالكامل خلال الساعات القليلة القادمة.

وتم إصدار الإذن برسو أول سفينة صباح اليوم الأحد لتفريغ حمولتها، بعد حادثة الانفجار.

كما صدر سابقا، إذن بخروج الشاحنات المحملة من الميناء، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ولا تزال أسباب انفجار ميناء الشهيد رجائي في مدينة بندر عباس جنوبي ايران، الذي أسفر عن وقوع عدد كبير من القتلى والإصابات، وجاء تزامنا مع الجولة الثالثة من المحادثات الإيرانية الأمريكية، “غامضة”، رغم تصريحات لمسؤولين إيرانيين بأن الانفجار قد يكون عرضيا.

وذكر تلفزيون إيران أن الانفجار نجم عن حريق في مستودع يحتوي على مواد قابلة للاشتعال في الميناء. وفي الوقت نفسه، أعلنت وكالة تسنيم للأنباء أن خزان وقود في الميناء انفجر لسبب غير معروف.

ونفت شركة النفط الوطنية الإيرانية أن يكون الحادث مرتبطا بمصافي النفط أو خزانات الوقود، مؤكدة أن كافة القطاعات في الميناء تعمل بشكل طبيعي.

ورغم أن أصابع اتهام وُجهت لإسرائيل بوقوفها خلف الانفجار، إلا أن مسؤولين إسرائيليين والجيش الإسرائيلي نفوا من فورهم علاقة إسرائيل بالانفجار المعني، في وقت قال فيه مسؤولون إيرانيون إن الانفجار قد يكون عرضيا.

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