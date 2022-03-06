انفجار هائل.. شاهد لحظة استهداف مقاتلة روسية في سماء خاركيف

تمكنت الدفاعات الجوية الأوكرانية من إسقاط مقاتلة روسية من طراز سوخوي 25 في خاركيف شرق البلاد، ثاني كبرى المدن الأوكرانية.

ونشرت وسائل إعلام أوكرانية، مقطع فيديو يوثق لحظة إصابة المقاتلة الروسية وانفجارها في الجو، حيث أضاءت سماء المدينة لحظة حدوث الانفجار.

وقال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في خاركيف، أوليغ سيناغوبوف، إن قائد الطائرة الروسية لم يلجأ إلى القفز المظلي، ولقي مصرعه في موقع الحادثة.

كما تمكّنت قوات الجيش الأوكراني من إسقاط طائرة روسية في مدينة تشيرنيهيف.

وأعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، الأحد، مقتل أكثر من 11 ألف جندي روسي منذ بداية الهجوم العسكري على أوكرانيا.

وذكرت الهيئة في بيان، أنه تم تحديث بيانات خسائر روسيا في الحرب خلال المدة 24 فبراير/شباط و6 مارس/آذار الجاري.

وأشارت إلى مقتل أكثر من 11 ألف جندي روسي، وتدمير 44 طائرة و48 مروحية و285 دبابة و985 مدرعة و4 مسيّرات و447 آلية.

ويطالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي القوى الغربية بفرض حظر للطيران في أجواء اوكرانيا لتجنيب البلاد مزيدا من الضربات الجوية الروسية.

وسبق أن حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن موسكو ستعتبر إقدام أي بلد على فرض حظر تحليق في أجواء أوكرانيا بمثابة انخراط في النزاع العسكري.

وأطلقت روسيا فجر 24 فبراير الماضي، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة، وفرض عقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو.