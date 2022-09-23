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انفجار يهز العاصمة الأفغانية عقب صلاة الجمعة

منذ 40 دقيقة
آخر تحديث: 23 - سبتمبر - 2022 3:48 مساءً
عناصر من قوات الأمن الأفغانية

عناصر من قوات الأمن الأفغانية

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قالت السلطات الأفغانية إن انفجارا وقع بالقرب من مسجد في العاصمة كابول بينما كان الناس ينصرفون من صلاة الجمعة، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها.

وقالت مستشفى إن أربعة أشخاص على الأقل قُتلوا وأصيب عشرة آخرون في انفجار وقع بالقرب من مسجد في العاصمة الأفغانية كابول خلال خروج المصلين منه بعد صلاة الجمعة.

وهذا الانفجار هو الأحدث في سلسلة شهدتها المساجد خلال صلاة الجمعة في الأشهر الماضية، وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن بعضها.

وقال المتحدث باسم شرطة كابول خالد زادران “بعد الصلاة، وعندما هم الناس بالخروج من المسجد، وقع انفجار … كل الضحايا مدنيون ولم يتضح العدد على نحو دقيق بعد”.

وقع الانفجار في وزير أكبر خان، وهي منطقة في العاصمة كانت تضم سابقا “المنطقة الخضراء” التي كانت تستضيف مقرات السفارات الأجنبية وحلف شمال الأطلسي غير أن حركة طالبان الحاكمة تسيطر عليها الآن.

    المصدر :
  • رويترز

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