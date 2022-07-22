الجمعة 23 ذو الحجة 1443 ﻫ - 22 يوليو 2022 |
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انفصاليون متحالفون مع روسيا في أوكرانيا يحجبون محرك البحث غوغل

منذ دقيقتين
حرب روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا

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قال زعيم جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من جانب واحد الجمعة، إن الانفصاليين الذين تدعمهم روسيا في المنطقة الواقعة في شرق أوكرانيا حجبوا الوصول إلى محرك البحث غوغل وعزا ذلك لما وصفه بمعلومات “مضللة”.

وفي رسالة على قناته على تيليغرام، اتهم دينيس بوشيلين غوغل بالترويج “للعنف ضد كل الروس” وقال إن المسؤولين عن ذلك هم “القائمون عليه من الحكومة الأمريكية”.

وتابع قائلا “إذا توقف جوجل عن سياساته الإجرامية وعاد لمسار القانون والأخلاق والمنطق، لن نضع عراقيل على عمله”، ولم يقدم أدلة على ما قاله، ولم يرد جوجل بعد على طلب للتعليق.

ومنذ إرسال قواتها لغزو أوكرانيا في 24 فبراير شباط، اتهمت روسيا والجماعات المتحالفة معها الشركات الغربية بنشر دعاية مناهضة للروس واتخاذ موقف منحاز في الصراع.

وفرضت روسيا حظرا على فيسبوك وإنستغرام في مارس آذار، بعد أن خلصت محكمة أن ميتا مالكة فيسبوك مذنبة بما وصفته “أنشطة متطرفة”، وحذت جمهورية دونيتسك وكذلك جمهورية لوجانسك الشعبية، المعلنة أيضا من جانب واحد، حذو روسيا في حظر فيسبوك وإنستجرام

    المصدر :
  • رويترز

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