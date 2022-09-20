انفصاليو دونيتسك يجرون استفتاء في سبتمبر على الانضمام لروسيا

نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء اليوم الثلاثاء عن مسؤولين محليين إن الانفصاليين، الذين عينتهم روسيا في جمهورية دونيتسك الشعبية في شرق أوكرانيا، سيجرون استفتاء في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر أيلول على الانضمام لروسيا.

وقالت جمهورية لوجانسك الشعبية الانفصالية أيضا اليوم الثلاثاء إنها تعتزم إجراء استفتاء على الانضمام لروسيا في التوقيت نفسه.

وأعلن حليف للرئيس فلاديمير بوتين، من كبار مسؤولي الأمن الروس،الثلاثاء، أنه يفضل إجراء استفتاءات في منطقتين بشرق أوكرانيا لجعلهما رسميا جزءا من روسيا في خطوة من شأنها تصعيد المواجهة بين موسكو والغرب بشكل خطير.

ويمثل بيان ديمتري ميدفيديف، الذي شغل سابقا منصب الرئيس في روسيا ويشغل الآن منصب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، تشديدا للهجة الخطاب الروسي بشأن أوكرانيا، كما يمثل أقوى إشارة حتى الآن على أن الكرملين يفكر في المضي قُدما في خطة تقول أوكرانيا والغرب إنها ستكون غير قانونية.

وأدلى ميدفيديف بتصريحاته في الوقت الذي يفكر فيه بوتين في خطواته التالية في الصراع المستمر منذ قرابة سبعة شهور متسببا في أكبر مواجهة مع الغرب منذ أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962، وبعد الهزيمة الروسية في ساحة المعركة في شمال شرق أوكرانيا