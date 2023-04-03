الأثنين 12 رمضان 1444 ﻫ - 3 أبريل 2023 |
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انفصاليو لوغانسك يتهمون الجيش الأوكراني بقصف 100 صاروخ ومقتل 32

منذ 17 ثانية
الجيش الأوكراني- أرشيفية

الجيش الأوكراني- أرشيفية

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قال الانفصاليون في لوغانسك الأوكرانية أن الجيش الأوكراني أطلق أكثر من 100 صاروخ من راجمات “هيمارس” على المنطقة منذ بداية هذا العام، ما أدى إلى مقتل 32 شخصا وإصابة 94 آخرين.

وكتب الانفصاليون على “تليغرام”، اليوم الاثنين: “خلال الأشهر الثلاثة منذ بداية عام 2023، استخدم (الجيش الأوكراني) الأسلحة التالية: راجمات صواريخ “هيمارس (112 صاروخاً)”، مضيفاً أن القوات الأوكرانية أطلقت قذيفة واحدة من راجمات “أولخا”، و10 قذائف من راجمات “غراد” وأكثر من 80 قذيفة من عيار 155 ملم على لوغانسك.

وقال الانفصاليون إن القصف الأوكراني أدى إلى مقتل 32 شخصاً، بمن فيهم طفلان، وإصابة 94 آخرين، بينهم 7 أطفال.

معارك باخموت

يوم جديد من العمليات القتالية تشهدها الجبهة الأوكرانية الروسية، الاثنين، حيث يستمر الجيش الروسي في محاولة بسط السيطرة على مزيد من الأراضي الأوكرانية، فيما تستمر كييف في المقاومة المستميتة مدعومة من القوى الغربية، بالسلاح والعتاد العسكري.

وفي آخر التطورات الميدانية، أكد مؤسس مجموعة “فاغنر” يفغيني بريغوجين، الاثنين، رفع العلم الروسي فوق مقر إدارة باخموت (أرتيوموفسك)، مؤكداً أن قواته سيطرت على هذه المدينة “بالمعنى القانوني”، فيما أكد الجيش الأوكراني أنه ما زال “مسيطرا” على باخموت شرقي أوكرانيا.

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