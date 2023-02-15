انقاذ سيدة تركية بعد 222 ساعة في كهرمان مرعش

قالت وسائل إعلام تركية إنه جرى إنقاذ امرأة تبلغ من العمر 42 عاما من تحت أنقاض مبنى في مدينة كهرمان مرعش بجنوب تركيا اليوم الأربعاء 15\2\2023، بعد 222 ساعة من الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة.

وأظهرت لقطات تلفزيونية عمال الإنقاذ ينقلون المرأة، واسمها مليكة إمام أوغلو، على محفة إلى سيارة الإسعاف.

ورغم مرور اكثر من سبعة ايام على اكبر الكوارث الطبيعية التي تضرب المنطقة منذ 100 عام تقريباً، تستمر فرق الانقاذ في تركيا دون توقف على امل العثور على ناجيين في محاولة لزراعة الامل رغم المآسي، الى ليلة أمس الثلاثاء 14\2\2023 وبعد حوالي 212 ساعة سيطر الامل على الشعب بعد انقاذ عدد من العالقين تحت الركام، هذا وانتشلت فرق الإنقاذ التركية سيدة على قيد الحياة تبلغ من العمر 77 عاما من تحت الأنقاض في أديامان بتركيا.