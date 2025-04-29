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انقسام في الاتحاد الأوروبي على أهداف مواجهة تغير المناخ

منذ 4 ساعات
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل. رويترز

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل. رويترز

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يشهد الاتحاد الأوروبي انقساما بين دوله على الهدف التالي لمواجهة تغير المناخ في وقت يستعد فيه لمفاوضات شاقة لتحديد مستهدفات خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول 2040.

وتُعِد المفوضية الأوروبية مقترحا لهدف الاتحاد الأوروبي المتعلق بالتغيرات المناخية لعام 2040 يسعى إلى إبقاء الدول على المسار الصحيح بين الأهداف الحالية لخفض صافي الانبعاثات 55 بالمئة بحلول 2030 عن بمستويات 1990، وإلى الصفر بحلول 2050.

كانت بروكسل تعتزم اقتراح خفض صافي الانبعاثات 90 بالمئة بحلول 2040 الشهر الماضي لكنها أجلت الخطوة وسط معارضة من بعض الدول والمشرعين الذين يتعين عليهم الموافقة على الهدف لكنهم يشعرون بالقلق إزاء تكاليفه على الصناعات الأوروبية المتعثرة.

وتأتي الدنمرك وهولندا وسلوفينيا من بين الدول التي تدعم خفض صافي الانبعاثات 90 بالمئة، فيما تعارضه دول منها إيطاليا وجمهورية التشيك مشيرة إلى مخاوف بشأن قطاعات التصنيع التي تعاني من الرسوم الجمركية الأمريكية وانخفاض أسعار السلع المستوردة.

وأوروبا هي أسرع قارات العالم ارتفاعا في درجات الحرارة وتشهد تفاقما في حالات الجفاف وغيرها من الظواهر الجوية المتطرفة المرتبطة بتغير المناخ.

    المصدر :
  • رويترز

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