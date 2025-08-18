انقضاء مهلة التوصل إلى اتفاق سلام بين حكومة الكونغو والمتمردين دون أي تقدم

جنود من القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية يقومون بدورية حول مطار كيوانغا، بعد أيام من اشتباكات مع متمردي حركة "23 مارس"، في روتشورو، شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. 3 نيسان/إبريل 2022. © أ ف ب

انقضت، اليوم الاثنين، المهلة المقررة للتوصل إلى اتفاق سلام بين حكومة الكونغو الديمقراطية وحركة 23 مارس المتمردة دون إحراز أي تقدم، مما أثار مخاوف من أن تؤدي التوترات بين الطرفين إلى تعطيل المحادثات وتقويض التقدم المحرز نحو إنهاء الصراع.

واشتد القتال في شرق الكونغو هذا العام، حيث شنت حركة 23 مارس هجوما أتاح لها السيطرة على أكبر مدينتين في المنطقة.

وفي إطار جهود وساطة استضافتها قطر، وقّعت الكونغو والمتمردون على إعلان مبادئ في 19 يوليو تموز تعهدا فيه ببدء التفاوض على اتفاق في موعد أقصاه الثامن من أغسطس آب، على أن يتم التوصل إلى اتفاق بحلول 18 أغسطس آب.

وقالت حركة 23 مارس في بيان أمس الأحد إن التنفيذ الكامل لإعلان المبادئ بما في ذلك إطلاق سراح السجناء هو الشرط الأساسي لتمهيد الطريق أمام جولة جديدة من المحادثات.

وذكر مصدر رفيع المستوى في الحركة اليوم الاثنين أنهم لا يتوقعون تقدما كبيرا في المحادثات، لكنهم سيرسلون وفدا صغيرا في الأيام المقبلة استجابة لضغوط قطر بصفتها الوسيط.

وقال مصدر حكومي إن السلطات تسلمت مسودة اتفاق من فريق الوساطة، وإن الجانبين يعملان على إعداد ملاحظاتهما قبل عودة الوفود إلى الدوحة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وأضاف أن إطلاق سراح السجناء يمثل شرطا معقدا لأنه يمكن أن يكون موضوعا للتفاوض وليس شرطا لمواصلة المحادثات.

وقال مسؤول قطري لرويترز إنه رغم انقضاء المهلة المقررة في إعلان المبادئ، فقد أبدى الجانبان استعدادهما لمواصلة المفاوضات.