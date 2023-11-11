انقطاع الاتصال بمستشفى الشفاء وسط قصف معاد عنيف

أعلنت وزارة الصحة في غزة أنه تقرر اليوم حفر مقبرة جماعية داخل حرم مجمع الشفاء الطبي لدفن 100 جريح فارقوا الحياة في المجمع المحاصر، الذي يتعرض محيطه لقصف جيش الاحتلال المتواصل، بحسب وكالة “روسيا اليوم”.

وقال المدير العام لوزارة الصحة منير البرش: “القصف لا يهدأ بمحيط المستشفى منذ 3 ليال. يوجد قصف بشكل عنيف جدا كل دقيقة تقريبا بهدف التمهيد لدخول المجمع”، مضيفا ان “قصف جيش العدو، عرقل دخول أو خروج سيارات الإسعاف من المجمع واليه، ونحن محاصرون داخل مجمع الشفاء”.

وتابع: “لا نستطيع أن ندفن الموتى الذين لفظوا أنفاسهم الأخيرة في المستشفى. نريد أن نحفر مقبرة جماعية في الصباح داخل الشفاء لدفن 100 جثة ملقاة الآن في المستشفى”.

وأفاد مراسل الوكالة بإطلاق كثيف للنار من قبل الجيش العدو نحو مبنى مستشفى القدس جنوب غرب مدينة غزة، وانقطاع الاتصال بالموجودين في مجمع الشفاء، وأن وضع الجرحى مأسوي هناك.

واستهدفت قوات الاحتلال فجر أمس عددا من المستشفيات في قطاع غزة، بينها مجمع الشفاء ومستشفى الرنتيسي التخصصي للأطفال والمستشفى الإندونيسي.

من جهته، قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، إنه “يجب وقف الحرب الإسرائيلية على مستشفيات قطاع غزة”.

وكتب غريفيث على منصة “إكس”: “التقارير المروعة عن قصف مستشفى الشفاء في غزة اليوم تؤكد تعرض حياة آلاف المرضى والعاملين والنازحين للخطر”.

وأضاف المسؤول الأممي أنه “في إطار القانون الإنساني الدولي، يجب حماية المستشفيات”. واختتم: “كما قلت سابقاً، يجب أن تتوقف أعمال الحرب في أماكن الرحمة والمستشفيات بغزة، بل يجب ألا تحدث أساسا”.