انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة من إسبانيا والبرتغال

قالت شركة ريد إلكتريكا الإسبانية المشغلة لشبكة الكهرباء إنها تعمل مع شركات أخرى لاستعادة التيار بعد انقطاعه عن مناطق واسعة من إسبانيا والبرتغال اليوم الاثنين 28\4\2025.

وذكرت شركة إي-ريديس، وهي شركة إسبانية لمراقبة شبكة الكهرباء، في بيان أنها تعمل على إعادة التيار على مراحل.

وأضافت “هذه مشكلة أوروبية واسعة النطاق”.

وأفادت محطات إذاعية إسبانية بإخلاء جزء من مترو أنفاق مدريد. وذكرت محطة كادر سير الإذاعية أن وسط مدينة مدريد شهد اختناقات مرورية بسبب تعطل إشارات المرور.

وقالت الشرطة البرتغالية إن إشارات المرور تأثرت على مستوى البلاد، وأُغلق مترو الأنفاق في لشبونة وبورتو وتوقفت القطارات عن العمل.