انقطاع التيار الكهربائي في أغلب أنحاء الأردن

انقطع التيار الكهربائي بشكل واسع عن مدن ومحافظات أردنية ظهر الجمعة، حيث شكا مواطنون من انقطاع التيار في محافظات وسط وشمال وجنوب المملكة.

وذكر موقع ”عمون“ نقلا عن مصدر مطلع بأن مشاكل فنية لدى الشركة الوطنية لتوليد الكهرباء المملوكة للحكومة وراء انقطاع التيار الكهربائي عن كافة محافظات المملكة، فيما لم توضح المصادر طبيعة هذه المشاكل.

بدورها قالت وزارة الصحة إن انقطاع التيار الكهربائي لم يؤثر على المستشفيات الحكومية والخاصة لوجود مولدات كهرباء تعمل عند الانقطاع المفاجئ للكهرباء.

بدوره أوضح المهندس حسن عبدالله مدير عام شركة الكهرباء الأردنية سبب انقطاع الكهرباء عن عدة مناطق مختلفة في المملكة.

وقال المهندس ”عبدالله“ إنه لا يوجد عطل رئيسي لدى شركة الكهرباء الأردنية وإن العطل سببه من الشركة الأم (شركة الكهرباء الوطنية) وتحفظ على ذكر الأسباب الرئيسية للانقطاع.

وبين مصدر أن سبب العطل تحميل الكهرباء على الشبكة من محطة العطارات بشكل تجريبي أدى إلى اختلاف التردد الكهربائي في الشبكة والذي يؤدي إلى إيقاف أتوماتيكي لجميع محطات توليد الكهرباء العاملة وستعود الكهرباء للعمل في وقت قصير.

وفي وقت لاحق نشرت شركة الكهرباء الأردنية توضيحا على صفحتها بموقع فيسبوك قالت فيه: ”هناك انقطاع عام للتيار الكهربائي في العديد من المناطق وذلك بسبب عطل فني في مصادر التوليد الرئيسية التابعة لشركة توليد الكهرباء“.

وتابعت: ”إن العطل العام الحاصل خارج عن إرادة شركة الكهرباء الاردنية جيبكو“، بحسب “إرم نيوز”.