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انقطاع خدمات الإنترنت في جنوب غزة بسبب القصف الإسرائيلي

منذ 36 دقيقة
الاحتلال الإسرائيلي ينسف أحياء سكنية كاملة في مُخيم النصيرات وسط قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلي ينسف أحياء سكنية كاملة في مُخيم النصيرات وسط قطاع غزة

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أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية Paltel انقطاع خدمات الإنترنت الثابت في جنوب قطاع غزة بسبب الهجمات الإسرائيلية المستمرةؤ الأحد 12 مايو/أيار 2024.

يأتي هذا الإعلان في ظل استمرار التصعيد العسكري في المنطقة وتصاعد حدة التوترات.

وقالت الشركة اليوم الأحد في بيان لها: “أهلنا في قطاع غزة نأسف للإعلان عن انقطاع خدمات الإنترنت الثابت في مناطق جنوب قطاع غزة، بسبب العدوان المستمر، طواقمنا تعمل جاهدة على إعادة الخدمات بأسرع وقت ممكن”.

ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على القطاع قبل أكثر من 7 أشهر، انقطعت خدمات الاتصالات والانترنت عدة مرات عن القطاع أو مناطق واسعة منه، جراء القصف الإسرائيلي المكثف الذي يطال البنية التحتية لشبكة الاتصالات.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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