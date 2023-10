الجيش الإسرائيلي يقطع الاتصالات بالكامل عن قطاع غزة

قطعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاتصالات بالكامل عن قطاع غزة، في وقت يواجه في القطاع حاليا غارات كثيفة و”غير مسبوقة”، وفق ما ذكر الجيش الإسرائيلي.

وقد أكّد موقع “نتبلوكس” المختص في الأمن السيبراني ورصد انقطاعات الإنترنت -في حسابه على منصة إكس- انقطاع الخدمة بشكل كامل عن غزة.

⚠️ Confirmed: Real-time network data show that NetStream, one of the last remaining internet providers in #Gaza, has collapsed days after the operator notified subscribers that service would end due to a severe shortage of fuel supplies 📉 pic.twitter.com/HU1rw10rNy

— NetBlocks (@netblocks) October 26, 2023