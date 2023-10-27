الجيش الإسرائيلي يقطع الاتصالات بالكامل عن قطاع غزة

قطعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاتصالات بالكامل عن قطاع غزة، في وقت يواجه في القطاع حاليا غارات كثيفة و”غير مسبوقة”، وفق ما ذكر الجيش الإسرائيلي.

وقد أكّد موقع “نتبلوكس” المختص في الأمن السيبراني ورصد انقطاعات الإنترنت -في حسابه على منصة إكس- انقطاع الخدمة بشكل كامل عن غزة.

⚠️ Confirmed: Real-time network data show that NetStream, one of the last remaining internet providers in #Gaza, has collapsed days after the operator notified subscribers that service would end due to a severe shortage of fuel supplies 📉 pic.twitter.com/HU1rw10rNy — NetBlocks (@netblocks) October 26, 2023

من جهتها أعربت شركة “Jawwal” عن أسفها لانقطاع كافة خدمات الاتصالات و الانترنت مع قطاع غزة في ظل العدوان المتواصل.

وأضافت الشركة في منشور على فيسبوك: “تسبب القصف الشديد في الساعة الأخيرة بتدمير جميع المسارات الدولية المتبقية التي تصل غزة بالعالم الخارجي بالإضافة للمسارات المدمرة سابقاً خلال العدوان، مما أدى إلى انقطاع لكامل خدمات الاتصالات عن قطاع غزة الحبيب”.