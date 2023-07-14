الجمعة 26 ذو الحجة 1444 ﻫ - 14 يوليو 2023 |
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انقطاع للكهرباء وإلغاء رحلات طيران.. كوريا الجنوبيّة ترفع درجة التأهّب!

منذ 16 ثانية
أمطار غزيرة في كوريا الجنوبية

أمطار غزيرة في كوريا الجنوبية

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هطلت أمطار غزيرة على أنحاء من كوريا الجنوبية اليوم الجمعة، الأمر الذي أدى إلى إلغاء مئات الرحلات وانقطاع التيار الكهربائي عن آلاف المنازل، فيما رفعت الحكومة درجة التأهب بين المسؤولين في ذروة موسم الأمطار الصيفي.

وقالت وزارة الداخلية والسلامة إن أكثر من أربعة آلاف أسرة عانت من انقطاع الكهرباء في العاصمة سول بسبب الأمطار الغزيرة التي بدأت يوم الأحد. وأجلت السلطات 136 شخصا على مستوى البلاد حتى الساعة 11 صباحا (0200 بتوقيت جرينتش).

وذكرت شركة المطارات الكورية أن أكثر من 130 رحلة ألغيت في المطارات في أنحاء البلاد اليوم الجمعة، فيما أرجئت أكثر من 270 رحلة حتى الخامسة مساء بالتوقيت المحلس.

وقال مسؤولون إن شخصا فقد في مدينة بوسان في جنوب البلاد وأصيب آخر في إقليم ساوث جولا.

وفي كوريا الشمالية ذكرت وكالة الأنباء المركزية الرسمية اليوم الجمعة أن العديد من أنحاء البلاد تعرض لهطول أمطار تجاوز معدلها 100 ميليمتر منذ صباح أمس الخميس، لكنها لم تذكر أي أنباء عن أضرار.

    المصدر :
  • رويترز

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