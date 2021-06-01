الأحد 27 ذو القعدة 1443 ﻫ - 26 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

انقلاب سفينة أممية في ميناء الحديدة

1 - يونيو - 2021
ميناء الحديدة

ميناء الحديدة

A A A
طباعة المقال

انقلبت سفينة تابعة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء أثناء تفريغ حمولتها في ميناء الحديدة اليمني على البحر الأحمر، ما أسفر عن مقتل عامل واحد على الأقل.

وأضاف مسؤولون تحدثوا لوكالة “أسوشيتيد برس”، شريطة عدم الكشف عن هويتهم، أن الشحنة مملوكة لوكالة الغذاء التابعة للأمم المتحدة.

وكانت الحكومة اليمنية قد سمحت بدخول سفن محملة بالمشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة في مارس الماضي، للتخفيف من وطأة الوضع الإنساني، وذلك رغم خرق الحوثيين اتفاق استوكهولم ونهبهم 50 مليار ريال يمني من عائدات النفط المخصصة لرواتب الموظفين العموميين، وذلك بحسب “العربية”.

    المزيد من أخبار العالم

    جدارية للطالبة نيرة أشرف
    جريمة المنصورة.. قاتل نيرة يفجر مفاجأة من العيار الثقيل خلال محاكمته
    فائزة هاشمي
    فائزة رفسنجاني لخامنئي: عدونا هنا في الداخل
    معارك طاحنة في شرق أوكرانيا
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    موسكو تحبط هجوما بالبحر الأسود.. وأسر 70 مقاتلا أوكرانيا في آزوت

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    رئيس بنك الموارد اللبناني مروان خير الدين
    رئيس بنك الموارد ينتقد جمعية المصارف.. "لحم أكتافها" من أموال المودعين!
    ثعبان
    العثور على ثعبان مخيف على شاطئ البحر في ولاية فلوريدا
    افادات استثنائية لهذه الفئة من الطلاب
    غيابٌ للمراقبين ولا كهرباء.. كيف تبدو أجواء الامتحانات في يومها الأول؟