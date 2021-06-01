انقلاب سفينة أممية في ميناء الحديدة

انقلبت سفينة تابعة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء أثناء تفريغ حمولتها في ميناء الحديدة اليمني على البحر الأحمر، ما أسفر عن مقتل عامل واحد على الأقل.

وأضاف مسؤولون تحدثوا لوكالة “أسوشيتيد برس”، شريطة عدم الكشف عن هويتهم، أن الشحنة مملوكة لوكالة الغذاء التابعة للأمم المتحدة.

وكانت الحكومة اليمنية قد سمحت بدخول سفن محملة بالمشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة في مارس الماضي، للتخفيف من وطأة الوضع الإنساني، وذلك رغم خرق الحوثيين اتفاق استوكهولم ونهبهم 50 مليار ريال يمني من عائدات النفط المخصصة لرواتب الموظفين العموميين، وذلك بحسب “العربية”.