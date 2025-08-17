انقلاب قارب في نيجيريا.. أكثر من 40 مفقودًا بولاية سوكوتو

ذكرت وكالة الطوارئ النيجيرية أن أكثر من 40 شخصا أصبحوا في عداد المفقودين جراء انقلاب قارب اليوم الأحد.

وأوضحت الوكالة أن القارب كان ينقل 50 راكبا إلى سوق شعبية بولاية سوكوتو في شمال غرب نيجيريا.

كان الركاب متجهين إلى جورونيو، وهي سوق شهيرة للمنتجات الغذائية في الولاية، عندما انقلب القارب. وقال رئيس الوكالة زبيدار عمر في بيان عبر منصة إكس إنه تسنى إنقاذ 10 منهم.

وأضافت الوكالة أنها تتعاون مع السلطات المحلية وفرق الاستجابة للحالات الطارئة في عملية بحث وإنقاذ لتحديد مكان المفقودين.

وقبل ثلاثة أسابيع، لقي 13 شخصا على الأقل حتفهم وفُقد العشرات بعد انقلاب قارب يقل نحو 100 راكب في ولاية النيجر بشمال نيجيريا.