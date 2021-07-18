انهيارات أرضية في مومباي ومصرع 25 شخصا على الأقل

انهارت عدة منازل بسبب الانهيارات الأرضية الناجمة عن هطول أمطار غزيرة، وفي هذا السياق، قال مسؤولون اليوم الأحد إن ما لا يقل عن 25 شخصا لقوا حتفهم في ثلاث ضواحي في مومباي بالهند.

وعرض التلفزيون المحلي لقطات لرجال إنقاذ يستخدمون أياديهم في الحفر لانتشال الجثث وقالت السلطات إنه من المعتقد وجود المزيد من القتلى تحت الأنقاض كما ظهر رجال الإنقاذ وهم يحملون المصابين عبر ممرات ضيقة.

وقال المسؤولون إن السلطات سجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وحتى الآن 11 واقعة لانهيار منازل أو جدران في منطقة مومباي.

وأضاف المسؤولون أنه في أحد الأحياء انهارت حوالي ستة أكواخ تقع عند قاعدة تل فوق بعضها.

وقدم رئيس الوزراء ناريندرا مودي التعازي في تغريدة على “تويتر” وأعلن عن تقديم مساعدات للضحايا.

وغمرت المياه عدة مناطق في المدينة بعد هطول أمطار غزيرة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وتعطلت خدمات قطارات الضواحي مما أدى إلى توقف الحياة في العاصمة المالية للهند.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية اليوم الأحد إنه من المتوقع هطول أمطار غزيرة على مومباي وساحل ولاية ماهاراشترا الصناعية خلال الأيام الأربعة المقبلة.

وغالبا ما تؤدي الأمطار الغزيرة خاصة خلال الرياح الموسمية في الهند من يوليو إلى سبتمبر، إلى انهيار المباني خاصة القديمة أو التي شيدت بشكل غير قانوني، بحسب “رويترز”.