انهيارات من جراء الزلزالين الجديدين.. وهلع وتدافع يتسبّبان بسقوط قتلى وجرحى

البحث عن ضحايا إثر الزلزال في تركيا

تسبب زلزالان جديدان قوة الأول 6.4 درجات والثاني 5.8 درجات، ليل اليوم الإثنين، بمقتل 3 أشخاص وإصابة أكثر من 200 في أجزاء من تركيا، دمرها زلزال هائل قبل أسبوعين وأودى بحياة عشرات الآلاف. فيما أفاد المرصد السوري أنّ الزلزال الجديد في سوريا قد أدى إلى 4 قتلى و470 مصابًا في سوريا.

وقال المسؤولون إن المزيد من المباني انهار، مما أدى إلى محاصرة سكانها وإصابة أشخاص عدة في كل من تركيا وسوريا.

وكان مركز الهزة الأرضية الإثنين، في بلدة دفني في ولاية هاتاي التركية، وهي واحدة من أكثر المناطق تضررًا من زلزال 6 شباط/ فبراير، الذي بلغت قوته 7.8 درجة، وقد شعر بها سكان سوريا والأردن وإسرائيل ومصر.

تركيا

فقد قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إن 3 أشخاص قتلوا و213 أصيبوا في الهزة الأرضية الجديدة بقوة 6.4 درجة، التي ضربت تركيا وسوريا الإثنين.

فيما تجرى جهود البحث والإنقاذ فى 3 مبان منهارة يعتقد أن 5 أشخاص محاصرون فيها.

وقال لوتفو سافاش عمدة هاتاي إن عددا من المباني انهار في الزلزال الجديد، مما أدى إلى محاصرة أشخاص بداخلها.

وأضاف سافاش لتلفزيون “إن تي في” أن المحاصرين ربما يكونون أشخاصا عادوا إلى منازلهم، أو كانوا يحاولون نقل أثاث من منازل متضررة.

وقال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي إن ما لا يقل عن 8 أشخاص نقلوا إلى المستشفى في تركيا.

سوريا

أمّا في سوريا، فقد أفاد المرصد السوري عن سقوط 4 قتلى من جراء التدافع والهلع في حلب وطرطوس، إضافة إلى إصابة نحو 470 شخصًا من جراء الزلزال الجديد.

وجرى الإبلاغ عن إصابة عدد من المدنيين من جراء سقوط حجارة عليهم أو القفز من الأبنية المرتفعة أو التدافع، وآخرين بحالات إغماء.

وانهار مبنيان متصدعان غير مأهولين ومئذنة مسجد في جنديرس شمالي حلب، وعدد من الأبنية المتصدعة في خربة الجوز والحمزية والملند والزوف غربي إدلب، من دون وقوع إصابات.

كما انهارت جدران وشرفات منازل في عدة مدن وبلدات في ريفي حلب وإدلب، وذلك في حصيلة أولية.