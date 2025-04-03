انهيار أسعار النفط بأكثر من 6% بعد قرار أوبك+ المفاجئ ورسوم ترامب

هوت أسعار النفط اليوم الخميس عند التسوية مسجلة أكبر خسارة بالنسبة المئوية منذ 2022 وذلك بعد موافقة تحالف أوبك+ على زيادة مفاجئة في الإنتاج في اليوم التالي لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية مضادة على العديد من الشركاء التجاريين.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 4.81 دولار، أو 6.42 بالمئة، إلى 70.14 دولار للبرميل عند التسوية. كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4.76 دولار، أو 6.64 بالمئة، إلى 66.95 دولار.

ويتجه خام برنت لتسجيل أسوأ انخفاض له بالنسبة المئوية منذ الأول من أغسطس آب 2022، في حين يتجه الخام الأمريكي لتسجيل أسوأ انخفاض منذ 11 يوليو تموز 2022.

ووافقت ثماني دول في تحالف أوبك+ في اجتماع وزاري اليوم بخلاف المتوقع على المضي قدما في خطة التخفيف التدريجي لخفض إنتاج النفط عن طريق زيادته بمقدار 411 ألف برميل يوميا في مايو أيار ارتفاعا من 135 ألف برميل يوميا كانت مقررة في البداية.

وقالت أنجي جيلديا رئيسة قسم الطاقة لدى شركة كيه.بي.إم.جي الأمريكية “هناك ارتباط وثيق بين الاقتصاد وبين الطلب على النفط”.

وأضافت “لا تزال الأسواق تستوعب الرسوم الجمركية، لكن المزيج بين زيادة إنتاج النفط وضعف التوقعات الاقتصادية العالمية يشكلان ضغطا هبوطيا على أسعار النفط، مما قد يفتح فصلا جديدا في سوق متقلبة”.

وخسرت أسعار النفط بالفعل نحو أربعة بالمئة قبل الاجتماع، إذ تفاعل المتعاملون مع رسوم ترامب الجمركية بمخاوف من أن تؤدي هذه الخطوة إلى إشعال حرب تجارية عالمية من شأنها أن تعيق النمو الاقتصادي وتحد من الطلب على الوقود.

وقال ترامب أمس الأربعاء إنه سيفرض رسوما بنسبة 10 بالمئة على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، ورسوما جمركية أعلى على عشرات الدول.

وأوضح البيت الأبيض أمس الأربعاء أن واردات النفط والغاز والمنتجات النفطية مُستثناة من الرسوم الجمركية الجديدة.

وخفض محللو يو.بي.إس أمس توقعاتهم لأسعار النفط خلال 2025-2026 ثلاثة دولارات إلى 72 دولارا للبرميل.

ويتوقع متداولون ومحللون حاليا المزيد من تقلبات الأسعار في الأمد القريب، إذ قد تتغير الرسوم الجمركية إذا تفاوضت الدول حول نسبة أقل أو فرضت رسوما مضادة.

وقال تاماس فارجا من بي.في.إم للوساطة في النفط “الإجراءات المضادة وشيكة، وبالنظر إلى ردود الفعل الأولية، بات الركود والركود التضخمي احتمالين واردين ومفزعين”.

وأضاف “بما أن المستهلكين والشركات المحلية يدفعون في النهاية ثمن الرسوم الجمركية، سترتفع التكلفة حتما، مما سيعيق نمو الثروة الاقتصادية”.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادرة أمس الأربعاء ارتفاعا كبيرا بشكل مفاجئ في مخزونات الخام الأمريكية بلغ 6.2 مليون برميل الأسبوع الماضي، مقابل توقعات المحللين بانخفاض قدره 2.1 مليون برميل، مما ضغط أكثر على المعنويات بالسوق.