"انهيار اقتصادي في بعض الدول".. صندوق النقد يحذر ويطالب مجموع العشرين بحلول

حذر صندوق النقد الدولي من حصول “انهيار اقتصادي في بعض الدول” في حال لم تتّخذ مجموعة العشرين إجراءات عاجلة لتخفيف أعباء الديون عن هذه الدول، والحدّ من تداعيات انتشار كوفيد-19 الذي لا يزال خارج السيطرة، حسب ما نقل موقع “فوربس”.

وكتبت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا ومديرة الاستراتيجيات في الصندوق سيليا بازارباسيوغلو، الخميس: “قد نشهد انهيارا اقتصاديا في بعض الدول إلا في حال قبلت الجهات الدائنة في مجموعة العشرين تسريع إعادة هيكلة الدين وتعليق خدمة الديون بينما يتم التفاوض على إعادة الهيكلة”.

وشدّدت المسؤولتان في المؤسّسة النقدية العالمية على أنّه “من الضروري أن تضع الأطراف الدائنة الخاصة تخفيف الدين موضع التطبيق بشروط مماثلة”.

الصين تمتنع

كانت دول مجموعة العشرين الغنية عند بدء انتشار الجائحة، قررت تعليق تسديد خدمة الدين للدول الفقيرة حتى نهاية العام 2020 ومدّدتها بعد ذلك إلى نهاية العام 2021.

وبموازاة مبادرة تعليق خدمة الدين، استحدثت المجموعة في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 “إطاراً مشتركاً” يهدف إلى إعادة هيكلة وحتى إلغاء ديون الدول التي تتقدّم بطلبات بهذا الخصوص. لكن حتى الآن تمتنع الأطراف الدائنة الخاصة ولا سيما الصين، عن تطبيق هذه الآلية.

وعلى الرغم من إجراءات المساعدة المتّخذة منذ بدء الجائحة “تتعرّض حوالي 60% من الدول المتدنية الدخل لخطر مرتفع أو تعاني من عبء مديونية كبير”، علما أنه في العام 2015 كانت هذه النسبة أقل من 30%.

أوميكرون يعيق التعافي

قالت كل من جورجيفا وبازارباسيوغلو: “تتراكم الصعوبات على كثير من هذه الدول.. كما أن انتشار متحوّرات جديدة لفيروس كوفيد-19 قد يعيق النشاط الاقتصادي أكثر”.

ودعت المسؤولتان إلى “تحرّك متعدّد الأطراف من الآن لمكافحة انعدام المساواة بشأن اللقاحات على الصعيد العالمي ولدعم تسوية سريعة ومنظمة لسداد الديون”.

Debt challenges are mounting in many low-income countries—60% are at high risk or already in debt distress (vs 30% in 2015).

The #G20 Common Framework promises a more comprehensive approach to debt restructuring—but can & must deliver more quickly. https://t.co/OzJ7C2O9Pf pic.twitter.com/fiQMus2HPI

— Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) December 2, 2021