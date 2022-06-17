انهيار بناية في مصر.. وأسرة من 6 أفراد تحت الركام

انهار عقار مكون من 5 طوابق في العاصمة المصرية القاهرة، كائن بحارة حسين شاهين من طور سيناء بحي الوايلي، وذلك في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وقد تسبب العقار المنهار بانهيار جزئي بعقارين مجاورين له، حيث سقط أحد الحوائط الحاملة لعقار ملاصق له مكون من 4 طوابق ذات حوائط حاملة، كما سقط حائط من عقار آخر خلف العقار المنهار، وتم إخلاؤهما لحين فحصهما من اللجنة الهندسية التي شكّلها المحافظ، والتأكد من عدم تأثير ذلك على السلامة الإنسانية.

وتلقت إدارة الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا يفيد بانهيار عقار قديم مكون من 5 طوابق، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى هناك، وفرضت القوات الأمنية طوقًا أمنيًا حول موقع المنزل، وبدأت أعمال رفع الأنقاض باستخدام المعدات الثقيلة ورجال الحماية المدنية.

ويكثف رجال الحماية المدنية من جهودهم للبحث عن أسرة مكونة من 6 أفراد تحت ركام المنزل المنهار لانتشالهم، وسط تواجد الخدمات الأمنية لمتابعة الحادث.

ويوجد عدد كبير من العقارات ذات الطراز المعماري بالمنطقة أغلبها مقامة على حوائط حاملة ومنها العقار المنهار.

وكان اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، قرر تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة للعقار المنهار، لتبيان مدى تأثرها من الانهيار مع رفع المخلفات الناتجة عن الحادث فور انتهاء النيابة العامة من المعاينة.

وعقب وقوع الانهيار فجر اليوم، انتقل محافظ القاهرة على الفور لموقع العقار المنهار للإشراف على عمليات الإنقاذ ورفع الأنقاض وإخراج الضحايا، مع تواجد كافة الأجهزة المعنية بموقع الحادث (الأجهزة الأمنية والحماية المدنية والإسعاف والكهرباء والغاز) وقيادات المحافظة.

وكانت غرفة العمليات المركزية قد تلقت بلاغًا بانهيار عقار مكون من أرضي و5 طوابق وعلى الفور تم قطع المرافق عن العقار المنهار وإخلاء العقارات المجاورة له إخلاء احترازيًا لحين انتهاء معاينة اللجنة الهندسية ورفع الأنقاض.