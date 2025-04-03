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انهيار تاريخي.. سوق الأسهم الأمريكية تخسر 2.4 تريليون دولار في يوم واحد

4 - أبريل - 2025
الأسهم الأمريكية

الأسهم الأمريكية

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خسرت الشركات المدرجة على المؤشر ستاندرد اند بورز 500 ما مجموعه 2.4 تريليون دولار من قيمتها السوقية في موجة بيع في وول ستريت اليوم الخميس، وهي أكبر خسارة يومية في القيمة منذ أن دفعت جائحة كوفيد-19 الأسواق العالمية إلى حالة من الانهيار في 16 مارس آذار 2020.

وأغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 منخفضا بنحو خمسة بالمئة بعد أن أثارت الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مخاوف من اندلاع حرب تجارية شاملة وركود اقتصادي عالمي.

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الأربعاء 4 نيسان/أبريل، عن فرض تعريفات جمركية جديدة وواسعة النطاق في خطوة وصفها بـ”إعلان التحرير الاقتصادي للولايات المتحدة”، حيث شملت الإجراءات فرض ضريبة بنسبة 25% على السيارات المستوردة، و20% على جميع الواردات الأخرى، مع نسب أعلى استهدفت شركاء تجاريين محددين:
• %34 على الواردات الصينية.
• %24 على الواردات اليابانية.
• %20 على واردات الاتحاد الأوروبي، بحسب ما أفادت به شبكة “سي إن إن بيزنس” الأميركية.

    المصدر :
  • رويترز

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