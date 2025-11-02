الأحد 11 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 2 نوفمبر 2025 |
انهيار جليدي في جبال الألب بإيطاليا يودي بحياة 5 متسلقين ألمان

منذ 13 دقيقة
آخر تحديث: 2 - نوفمبر - 2025 1:04 مساءً
جبال الألب. رويترز

قالت السلطات الإيطالية اليوم الأحد إن خمسة متسلقين ألمان لقوا حتفهم جراء انهيار ثلجي في جبال الألب بإيطاليا.

وكان المتسلقون قد انطلقوا أمس السبت لتسلق قمة في سلسلة جبال أورتلر بالقرب من قرية سولدا. ووقع الانهيار الجليدي في أثناء توجههم إلى القمة.

وجرف انهيار الثلوج والجليد مجموعتين منفصلتين من المتسلقين. وتم انتشال جثتي رجلين وامرأة أمس السبت بينما عُثر على الاثنين الآخرين، وهما أب وابنته البالغة من العمر 17 عاما، اليوم الأحد.

ونجا متسلقان آخران دون أن يصابا بأذى.

وتعد جبال أورتلر، وهي جزء من جبال الألب الإيطالية وتقع بالقرب من الحدود السويسرية، وجهة شهيرة للمتسلقين من أصحاب الخبرة.

    المصدر :
  • رويترز

