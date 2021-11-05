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ارتفاع حصيلة قتلى انهيار مبنى في العاصمة النيجيرية إلى 43 شخصاً

منذ 41 دقيقة
آخر تحديث: 5 - نوفمبر - 2021 4:45 مساءً
الصليب الأحمر النيجيري

الصليب الأحمر النيجيري

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أفاد مسؤول بالصليب الأحمر النيجيري بانتشال سبع جثث أخرى من مبنى سكني شاهق انهار أثناء البناء في لاغوس يوم الاثنين، ليرتفع عدد القتلى إلى 43، حسبما نقلت وكالة أسوشيتد برس.

من بين القتلى فيمي أوسيبونا، مدير “فورسكور هومز”، الشركة العقارية التي تبني البرج الفاخر المكون من 21 طابقا، حسبما قال سيجون أكاندي لوكالة “الأسوشيتد برس”.

لم يتم إنقاذ ناجين من موقع الحادث منذ يوم الثلاثاء.

ولا يعرف عدد الأشخاص الذين لا يزالون في عداد المفقودين، لكن أحد عمال البناء في مكان الحادث قدر أن 100 شخص كانوا يعملون هناك لحظة الانهيار، مما يعني أن 48 شخصا قد يكونون في عداد المفقودين.

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