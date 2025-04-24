انهيار منجم ذهب في الكونغو يودي بحياة 10 أشخاص على الأقل

أعلن حاكم معين من المتمردين في إقليم كيفو الجنوبية بجمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم الخميس أن ما لا يقل عن 10 أشخاص لقوا حتفهم جراء انهيار في منجم للذهب بشرق البلاد.

واستولى متمردو حركة 23 مارس على أكبر مدينتين في شرق الكونغو منذ يناير كانون الثاني، في تصعيد لصراع طويل الأمد تعود جذوره إلى امتداد الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994 إلى الكونجو والصراع على السيطرة على موارد الكونجو المعدنية الهائلة.

وتعهدت حكومة الكونغو وحركة 23 مارس في بيان صدر أمس الأربعاء بعد محادثات في قطر بالعمل على تحقيق السلام، في بارقة أمل بشأن أحدث موجة من العنف.

وقال دوجلاس دنيا ماسومبوكو حاكم إقليم كيفو الجنوبية الذي عينته حركة 23 مارس لرويترز اليوم إن عدد القتلى في منجم لوهيهي وصل إلى 10 “ويمكن أن يرتفع نظرا لعدد الإصابات”.

وألقى باللوم في الواقعة على “البناء بلا ضوابط وعلى سوء صيانة مناجم الذهب” في المنطقة.

وتكثر حوادث التعدين في البلد العملاق الواقع في وسط أفريقيا، وخاصة في مواقع التعدين الحرفية الصغيرة.

وأكد جان جاك بوروسي، الذي كان حاكما لكيفو الجنوبية قبل سيطرة حركة 23 مارس على الإقليم، وقوع انهيار في المنجم لكنه لم يذكر عددا للقتلى.