الثلاثاء 20 صفر 1443 ﻫ - 28 سبتمبر 2021 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

انهيار منجم في كندا.. هل من إصابات؟

منذ ساعة واحدة
انهيار منجم في كندا

انهيار منجم في كندا

A A A
طباعة المقال

انهار منجم في مدينة سدبيري في مقاطعة أونتاريو الكندية أدى إلى محاصرة 39 عاملاً منذ يوم أمس الأحد.

وقال رئيس اتحاد عمال Steelworkers Local 6500 نيك لاروشيل إن 39 عاملاً عالقون تحت الأرض منذ يوم الأحد، مشيراً إلى أن الحادث وقع عند الساعة 11:30 صباحاً نتيجة انهيار في عامود الرافعة.

وأكد أنه في الوقت الحالي، لا توجد إصابات بين العمال المحاصرين وأنه تم إرسال الأدوية والطعام إليهم.

بدورها، قالت شركة Vale إن “العمال سيخرجون عبر نظام سلم ثانوي بدعم من فريق الإنقاذ من الألغام التابع للشركة”، وأن الحادث وقع بعد ظهر الأحد، والموظفين توجهوا إلى مراكز الملجأ كجزء من إجراءاتنا المعتادة، ونحن على اتصال مستمر معهم منذ الحادث”.

    المزيد من أخبار العالم

    وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو
    الخارجية الإيطالية: إجراء الانتخابات بموعدها في ليبيا ليس مستحيلاً
    المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس
    هل أصيب المتحدث باسم الخارجية الأميركية بـ”كورونا”؟
    شح المياه مصر
    شح بالمياه في مصر.. ما السبب؟

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    وئام وهاب: المسؤول عن انفجار المرفأ “ما حدا قادر يجيبو”
    إعدام- تعبيرية
    “الأرملة السوداء” تنتظر الإعدام.. تزوجت 4 أثرياء وقتلت 3 منهم
    منتجات الالبان
    لن تصدقوا تأثير منتجات الألبان على القلب