انهيار منجم في كندا.. هل من إصابات؟

انهار منجم في مدينة سدبيري في مقاطعة أونتاريو الكندية أدى إلى محاصرة 39 عاملاً منذ يوم أمس الأحد.

وقال رئيس اتحاد عمال Steelworkers Local 6500 نيك لاروشيل إن 39 عاملاً عالقون تحت الأرض منذ يوم الأحد، مشيراً إلى أن الحادث وقع عند الساعة 11:30 صباحاً نتيجة انهيار في عامود الرافعة.

وأكد أنه في الوقت الحالي، لا توجد إصابات بين العمال المحاصرين وأنه تم إرسال الأدوية والطعام إليهم.

بدورها، قالت شركة Vale إن “العمال سيخرجون عبر نظام سلم ثانوي بدعم من فريق الإنقاذ من الألغام التابع للشركة”، وأن الحادث وقع بعد ظهر الأحد، والموظفين توجهوا إلى مراكز الملجأ كجزء من إجراءاتنا المعتادة، ونحن على اتصال مستمر معهم منذ الحادث”.