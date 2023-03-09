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اوستن: نشعر بقلق بالغ من التطور الذي تحرزه إيران في تخصيب اليورانيوم

منذ 14 دقيقة
وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن

وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن

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قال وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، وإنه ركز مع نظيره الإسرائيلي على التهديدات الإيرانية، كما أنه يشعر بقلق بالغ من التطور الذي تحرزه إيران في تخصيب اليورانيوم، بينما قال نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت إنه من الضروري اتخاذ كل الإجراءات لمنع طهران من حيازة أسلحة نووية، لافتا إلى أن حصول إيران على سلاح نووي سيزيد الإرهاب في العالم.

وأضاف أوستن في مؤتمر صحافي مشترك مع جالانت أنه أجرى مناقشة صريحة مع زعماء وقادة إسرائيل بشأن الحاجة إلى خفض التوتر مع الفلسطينيين.

وجدد وزير الدفاع الإسرائيلي تأكيده بعدم السماح لإيران بالحصول على سلاح نووي، وهو ما ذهب إليه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في تصريحات بالتزامن، الخميس، قائلا : يخطئ من يعتقد أننا سنترك إيران تحصل على الأسلحة النووية، داعيا أميركا وأوروبا إلى تبني نهج حازم ضد إيران.

وقبيل ذلك قالت وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون” إن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن شدد لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على العواقب المميتة لتوسيع إيران تعاونها العسكري مع روسيا.

وأضاف البنتاغون، الخميس، أن الوزير أوستن أكد لنتنياهو أهمية عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي.

وأفادت “العربية” أن انتشارا كبيرا للشرطة الإسرائيلية شهده محيط مطار تل أبيب بسبب احتجاجات على خطط حكومية تهدف لإصلاح النظام القضائي، مضيفا أن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن الذي وصل إلى مطار بن غوريون لن يدخل إسرائيل وسيجري لقاءاته في المطار.

وقال أوستن عبر حسابه على تويتر “سنواصل العمل عن كثب مع إسرائيل لتعزيز الاستقرار الإقليمي ومواجهة التهديدات المشتركة من خلال تعاوننا الدفاعي القوي”.

واحتشد محتجون معارضون للإصلاحات القضائية التي تسعى الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة إلى تطبيقها عند المطار الرئيسي في إسرائيل الخميس في محاولة لتعطيل رحلة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الخارج وزيارة يقوم بها وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن.

ورغم الانتشار الكثيف للشرطة تدفقت قوافل من السيارات ترفع علم إسرائيل على مطار بن غوريون القريب من تل أبيب، وذكرت بعض وسائل الإعلام المحلية أن نتنياهو ومرافقيه وصلوا في الصباح الباكر تفاديا لإغلاق الطرق السريعة، وتكهنت وسائل إعلام أخرى بأنه قد ينتقل إلى المطار بطائرة هليكوبتر عسكرية.

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