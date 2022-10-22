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اوكرانيا: إسقاط 20 صاروخ كروز و11 طائرة بدون طيار تابعة لروسيا

منذ 13 دقيقة
علم أوكرانيا

علم أوكرانيا

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أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، السبت، أن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط 20 صاروخ كروز و11 طائرة بدون طيار، تابعة لروسيا.

وأوضحت وزارة الدفاع الأوكرانية أن “القوات الروسية شنت، السبت، 40 ضربة صاروخية على أجزاء متفرقة من البلاد، و16 غارة بطائرة مسيرة هجومية”.

كما صدت قوات الجيش الأوكراني، هجمات على مناطق باخموت وأوزاريانيفكا وأودراديفكا في منطقة دونيتسك، في الجبهة الشرقية.

ولفتت الوزارة إلى أن منشآت الطاقة والبنية التحتية الحيوية في مناطق فولين وريفني وخاركيف وخميلنيتسك وتشركاسي وزابوريجيا وأوديسا وميكولايف، تعرضت لهجمات صاروخية.

ونوهت كذلك إلى أن “القوات الروسية تواصل عمليات إجلاء المدنيين باتجاه شبه جزيرة القرم”.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

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