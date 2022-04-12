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اوكرانيا تتحرى عن صحة المعلومات حول الاسلحة الكيماوية

12 - أبريل - 2022
دمار نتيجة القصف الروسي في دونيتسك شرق أوكرانيا (رويترز)

دمار نتيجة القصف الروسي في دونيتسك شرق أوكرانيا (رويترز)

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قالت هانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني يوم الثلاثاء إن أوكرانيا تتحرى عن صحة المعلومات التي تشير إلى أن روسيا ربما تكون قد استخدمت أسلحة كيماوية أثناء محاصرة مدينة ماريوبول الساحلية بجنوب أوكرانيا.

وقالت ماليار في تصريحات تلفزيونية “هناك نظرية تقول إن هذه قد تكون ذخائر فسفورية ..المعلومات الرسمية ستأتي لاحقا”، لم ترد وزارة الدفاع الروسية على الفور على طلب للتعليق.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد حذر يوم الاثنين من أن روسيا قد تستخدم أسلحة كيماوية في أوكرانيا.
ونفت القوات الانفصالية التي تدعمها روسيا والتي تحاول انتزاع السيطرة الكاملة على ماريوبول استخدام أسلحة كيماوية في تصريحات نشرتها وكالة انترفاكس الروسية للأنباء.
وقال مجلس مدينة ماريوبول على إنستجرام إنه لم يتسن بعد تفقد المنطقة التي يُزعم أن المادة السامة قد استخدمت فيها بسبب نيران العدو.

    المصدر :
  • رويترز

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