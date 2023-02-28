اوكرانيا تحث الأمم المتحدة وتركيا على بدء المفاوضات لتمديد اتفاق الحبوب

أزمة توريد الحبوب الأوكرانية أثرت على العديد من دول العالم

قال مصدر بالحكومة الأوكرانية الثلاثاء إن أوكرانيا وجهت نداء إلى الأمم المتحدة وتركيا لبدء مفاوضات بشأن تمديد اتفاق تصدير الحبوب لكنها لم تتلق ردا حتى الآن.

كان يوري فاسكوف نائب وزير البنية التحتية الأوكراني قد قال لرويترز الأسبوع الماضي إن كييف ستطلب من جميع الأطراف بدء محادثات لتمديد الاتفاق، سعيا لتمديده لعام على الأقل بما يشمل موانئ ميكولايف.

وأتاحت مبادرة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، التي توسطت فيها الأمم المتحدة وتركيا في يوليو\تموز الماضي، تصدير الحبوب من ثلاثة موانئ أوكرانية، وتم تمديد الاتفاق في نوفمبر\تشرين الثاني وسينتهي العمل به في 18 مارس\آذار ما لم يتم الاتفاق على تمديده.

وقال المصدر اليوم الثلاثاء 28\2\2023 “لقد بعثنا رسالة نطلب فيها أن نبدأ في التعامل مع هذا الأمر لأن 18 مارس\آذار قريب جدا، لكن لم نتلق أي رد حتى الآن”.

وتراجعت صادرات أوكرانيا، وهي واحدة من كبار زارعي ومصدري الحبوب على مستوى العالم، من الحبوب 27 بالمئة تقريبا لتصل إلى 31.8 مليون طن في موسم 2022-2023 حتى 27 فبراير\شباط متأثرة بانخفاض المحاصيل والصعوبات اللوجستية الناجمة عن الغزو الروسي.

وتصدر أوكرانيا نحو ثلاثة ملايين طن من المنتجات الزراعية شهريا بموجب الاتفاق، لكن فاسكوف قال إن أوكرانيا قادرة على تصدير ستة ملايين طن شهريا من موانئ منطقة أوديسا وزيادة الكمية إلى ثمانية ملايين طن إذا تم ضم موانئ ميكولايف.

وعلى الرغم من انخفاض محصول الحبوب في 2022 إلى نحو 54 مليون طن من المستوى القياسي الذي بلغ 86 مليونا في عام 2021، لا يزال ما لا يقل عن 30 مليون طن من الحبوب في الصوامع ويمكن تصديرها، وفقا لوزارة الزراعة.