اوكرانيا تدعو لتسريع وتيرة المساعدة العسكرية

حثت أوكرانيا حلفاءها على تسريع وتيرة المساعدة العسكرية في الوقت الذي يستعد فيه وزراء دفاع دول حلف شمال الأطلسي الأربعاء للاجتماع لليوم الثاني، بينما قالت روسيا إن قواتها اخترقت خطين محصنين من الدفاعات الأوكرانية على الجبهة الشرقية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الأوكرانيين تراجعوا في مواجهة الهجمات الروسية في منطقة لوغانسك، رغم أنها لم تقدم تفاصيل.

وذكرت الوزارة على تطبيق تيليغرام “خلال الهجوم… تراجعت القوات الأوكرانية بشكل عشوائي لمسافة تصل إلى ثلاثة كيلومترات من الخطوط المحتلة سابقا”.

وأضافت “حتى خط الدفاع الثاني الأكثر تحصينا للعدو لم يصمد أمام تقدم الجيش الروسي”.

وكثف الكرملين هجماته عبر أجزاء من جنوب وشرق أوكرانيا في الأسابيع الأخيرة، ومن المتوقع على نطاق واسع شن هجوم كبير جديد.

وتركزت الجهود الروسية الرئيسية على بلدة باخموت في إقليم دونيتسك المتاخم للوجانسك.

ولم تشر هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية إلى أي انتكاسات كبيرة في لوجانسك في تقريرها الصباحي اليوم الأربعاء 15\2\2023.

وقالت إن وحدات أوكرانية صدت هجمات في أكثر من 20 منطقة، بما في ذلك باخموت وفوليدار، وهي بلدة تقع على بعد 150 كيلومترا جنوب غربي باخموت.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الثلاثاء 14\2\2023 إن روسيا في عجلة من أمرها لتحقيق أقصى ما في وسعها بأحدث مساعيها قبل أن تستجمع أوكرانيا وحلفاؤها قواهم.

وأضاف خلال اجتماع لوزراء دفاع حلف شمال الأطلسي في بروكسل على مدى يومين من المحادثات المستمرة اليوم الأربعاء 15\2\2023 “لهذا فإن السرعة أمر جوهري. السرعة في كل شيء: اتخاذ القرارات وتنفيذ القرارات وشحن الإمدادات والتدريب، السرعة تنقذ حياة الناس”.

ومن شأن السيطرة على باخموت أن توفر نقطة انطلاق لروسيا للتقدم في مدينتين أكبر هما كراماتورسك وسلوفيانسك في دونيتسك، مما يمنحها زخما بعد إخفاقات على مدى أشهر قبل الذكرى الأولى للغزو في 24 فبراير\شباط.

وقال زيلينسكي في كلمته أمس الثلاثاء 14\2\2023 “الوضع على خط المواجهة، لا سيما في منطقتي دونيتسك ولوغانسك، لا يزال صعبا للغاية”.

وقال المحلل العسكري الأوكراني أوليه جدانوف إن معارك دارت “حول كل منزل” في باخموت.

وأضاف في مقطع مصور على موقع يوتيوب “الوضع لا يزال صعبا للغاية لكن تحت سيطرة قواتنا والخط الأمامي لم يتحرك”.