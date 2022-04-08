اوكرانيا تسعى لفتح ممرات انسانية لإجلاء المدنيين المحاصرين

اعلنت اوكرانيا انها تسعى لفتح ما يصل الى عشرة ممرات انسانية اليوم في محاولة لإجلاء المدنيين المحاصرين، لكن المدنيين الذين يحاولون الفرار من مدينة ماريوبول المحاصرة سيضطرون إلى استخدام سيارات خاصة.

والممرات العشرة المزمعة، التي أعلنت عنها نائبة رئيس الوزراء إيرينا فيريشتشوك، ستكون في جنوب وشرق أوكرانيا.

ويقول مسؤولون أوكرانيون إن القوات الروسية تعيد تجميع صفوفها لشن هجوم جديد، وإن موسكو تخطط للاستيلاء على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي في الجزء الشرقي من أوكرانيا المتاخم لروسيا والمعروف باسم دونباس.

وقالت فيريشتشوك إنه تم إجلاء 4676 مدنيا من البلدات والمدن الأوكرانية أمس الخميس.

وأخفقت محاولات متعددة للاتفاق على ممر آمن للحافلات لنقل الإمدادات إلى ماريوبول وإجلاء المدنيين منذ غزو روسيا لأوكرانيا في 24 فبراير شباط فيما ألقى كل طرف باللوم على الآخر.

وخلصت تقديرات رئيس البلدية فاديم بويتشينكو إلى أن عدد القتلى المدنيين في المدينة الساحلية المطلة على بحر آزوف بنحو 5000 منذ أكثر من أسبوع، وما زال عشرات الآلاف محاصرين بدون كهرباء وبكميات قليلة من الإمدادات.