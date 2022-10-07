اوكرانيا: تصريح زيلينسكي عن الضربات الاستباقية تشير الى فرض عقوبات على روسيا

قال المتحدث باسم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الرئيس كان يشير إلى فرض عقوبات على روسيا عندما قال إن الضربات الاستباقية ضرورية لمنع أي استخدام للأسلحة النووية.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن التصريحات التي أدلى بها زيلينسكي، خلال ندوة مع مركز أبحاث أسترالي الخميس أكدت الحاجة إلى ما تسميه موسكو “عمليتها الخاصة” في أوكرانيا.

وكتب المتحدث سيرهي نيكيفوروف على فيسبوك “يا رفاق، لقد ذهبتم بعيدا بهستيريتكم النووية”.

وأضاف “تحدث الرئيس عن الفترة حتى “الغزو الروسي لأوكرانيا” في 24 فبراير\شباط، ثم كان من الضروري أخذ تدابير احترازية لمنع روسيا من بدء الحرب.

ودعوني أذكركم بأن الإجراءات الوحيدة التي كانت ستتخذ في ذلك الوقت كانت عقوبات احترازية”.

وقال نيكيفوروف إن التلميحات باستخدام الأسلحة النووية “لوحت بها دولة روسيا الإرهابية فقط. ولن تسمع قط عن مثل هذه الدعوات من أوكرانيا”.