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اوكرانيا تعلن صد هجوم في محيط بلاهوداتني

منذ 4 دقائق
خارطة توضح موقع إقليمي دونيتسك ولوجانسك الانفصاليين

خارطة توضح موقع إقليمي دونيتسك ولوجانسك الانفصاليين

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قال الجيش الأوكراني الأحد إن قواته تصدت لهجوم في محيط بلاهوداتني في الجزء الشرقي من منطقة دونيتسك فيما قالت مجموعة فاغنر الروسية العسكرية الخاصة إنها سيطرت على القرية.

وقالت رئاسة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية في تقريرها الصباحي “صدت وحدات في قوات الدفاع الأوكرانية هجمات المحتلين في مناطق… بلاهوداتني… في منطقة دونيتسك”، في إشارة لمواجهات دارت أمس السبت 28\1\2023.

وأضافت أن قواتها تصدت لهجمات روسية في محيط 13 منطقة أخرى بدونيتسك.

وأعلنت مجموعة فاغنر، التي تصنفها الولايات المتحدة تنظيما إجراميا عابرا للحدود، عبر تطبيق تيليجرام أمس السبت 28\1\2023 أن وحداتها انتزعت السيطرة على بلاهوداتني.

ومع اشتداد القتال في منطقة دونيتسك، لم يعد خط المواجهة واضحا على نحو دقيق خاصة حول بلدة باخموت حيث تدور بعض أعنف المعارك في الأسابيع القليلة الماضية.

    المصدر :
  • رويترز

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