اوكرانيا تعمل من أجل إنشاء محكمة دولية خاصة لجرائم الحرب الروسية

سعت الحكومة الأوكرانية الاثنين للحصول على دعم سياسي في بروكسل لإنشاء محكمة خاصة لمحاكمة القادة العسكريين والسياسيين الروس الذين تعتبرهم مسؤولين عن بدء الحرب.

وطالب عدد من القادة الأوكرانيين الذين حضروا مؤتمرا حول المساءلة عن جرائم الحرب في العاصمة الأوروبية بإنشاء محكمة مخصصة لمحاكمة الجناة من المسؤولين الروس رفيعي المستوى، بجانب المحكمة الجنائية الدولية.

وبدأت بالفعل المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي تحقيقها الخاص في اتهامات تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بعد أيام من بدء الغزو الروسي في 24 فبراير شباط، لكن المحكمة ليست لديها الصلاحيات الضرورية لمحاسبة المسؤولين عن العدوان على أوكرانيا.

وقال أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي “تعمل أوكرانيا… من أجل إنشاء محكمة دولية خاصة من شأنها محاكمة جميع كبار قادة الاتحاد الروسي على العدوان العسكري ضد دولتنا”.

ورفضت موسكو اتهامات كييف والدول الغربية بارتكاب جرائم حرب، وقال الكرملين إنه شن “عملية عسكرية خاصة” لنزع سلاح الجارة الجنوبية لروسيا.

وقالت روبرتا ميتسولا رئيسة البرلمان الأوروبي الاثنين إن المجلس “سيستمر في كونه من أكبر المؤيدين لإنشاء محكمة دولية خاصة” لمحاسبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو وزعماء آخرين.

وقال المدعي العام الأوكراني المعين حديثا أندريه كوستين “لا يمكن للمحكمة الجنائية الدولية التحقيق في هذه الجرائم بسبب القيود القانونية، لكن لا يمكننا تركها تمر دون عقاب، لذلك فإن إنشاء محكمة دولية خاصة… هو قضية جوهرية بالنسبة لأوكرانيا”.