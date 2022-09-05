الأثنين 9 صفر 1444 ﻫ - 5 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

اوكرانيا تعمل من أجل إنشاء محكمة دولية خاصة لجرائم الحرب الروسية

منذ 13 دقيقة
اوكرانيا

اوكرانيا

A A A
طباعة المقال

سعت الحكومة الأوكرانية الاثنين للحصول على دعم سياسي في بروكسل لإنشاء محكمة خاصة لمحاكمة القادة العسكريين والسياسيين الروس الذين تعتبرهم مسؤولين عن بدء الحرب.

وطالب عدد من القادة الأوكرانيين الذين حضروا مؤتمرا حول المساءلة عن جرائم الحرب في العاصمة الأوروبية بإنشاء محكمة مخصصة لمحاكمة الجناة من المسؤولين الروس رفيعي المستوى، بجانب المحكمة الجنائية الدولية.

وبدأت بالفعل المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي تحقيقها الخاص في اتهامات تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بعد أيام من بدء الغزو الروسي في 24 فبراير شباط، لكن المحكمة ليست لديها الصلاحيات الضرورية لمحاسبة المسؤولين عن العدوان على أوكرانيا.

وقال أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي “تعمل أوكرانيا… من أجل إنشاء محكمة دولية خاصة من شأنها محاكمة جميع كبار قادة الاتحاد الروسي على العدوان العسكري ضد دولتنا”.

ورفضت موسكو اتهامات كييف والدول الغربية بارتكاب جرائم حرب، وقال الكرملين إنه شن “عملية عسكرية خاصة” لنزع سلاح الجارة الجنوبية لروسيا.

وقالت روبرتا ميتسولا رئيسة البرلمان الأوروبي الاثنين إن المجلس “سيستمر في كونه من أكبر المؤيدين لإنشاء محكمة دولية خاصة” لمحاسبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو وزعماء آخرين.

وقال المدعي العام الأوكراني المعين حديثا أندريه كوستين “لا يمكن للمحكمة الجنائية الدولية التحقيق في هذه الجرائم بسبب القيود القانونية، لكن لا يمكننا تركها تمر دون عقاب، لذلك فإن إنشاء محكمة دولية خاصة… هو قضية جوهرية بالنسبة لأوكرانيا”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

علم كينيا
المحكمة العليا في كينيا تؤيد فوز وليام روتو بانتخابات الرئاسة
سوق الاسهم الأوروبية (أرشيفية)
مؤشر الاسهم الاوروبية يهبط 2.2% بعد توقف الغاز الروسي
وزير النفط الإيراني جواد أوجي
جواد أوجي: العالم بحاجة إلى المزيد من النفط الإيراني

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

عناصر من جهاز أمن الدولة
فيديو "مرعب" يُظهر السوري بشار عبد السعود الذي قتله عناصر أمن الدولة
الدولار
كم بلغ الدولار الأسود اليوم؟
قد يؤدّي إلى إتلاف ناقل الحركة.. خطأ شائع نرتكبه عند إيقاف السيارة!