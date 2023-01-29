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اوكرانيا تفرض عقوبات على 182 شركة من روسيا وروسيا البيضاء

منذ 20 دقيقة
علم روسيا وعلم اوكرانيا

علم روسيا وعلم اوكرانيا

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فرضت أوكرانيا عقوبات على 182 شركة من روسيا وروسيا البيضاء وثلاثة أفراد، في أحدث سلسلة من الخطوات التي يتخذها الرئيس فولوديمير زيلينسكي لقطع صلة بلاده مع كل من موسكو ومينسك.

وقال زيلينسكي في كلمة مصورة “تم تجميد ممتلكاتهم في أوكرانيا، سيتم استخدام ممتلكاتهم في (إجراءات) الدفاع عن بلادنا”.

ووفقا للقائمة التي نشرها مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني فإن الشركات الخاضعة للعقوبات تعمل بشكل رئيسي في نقل البضائع وتأجير المركبات وإنتاج المواد الكيماوية.

وفرضت أوكرانيا عقوبات على مئات الأفراد والشركات في روسيا وروسيا البيضاء منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير\شباط من العام الماضي.

    المصدر :
  • رويترز

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