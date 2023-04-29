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اوكرانيا قدمت مذكرات احتجاج لبولندا والاتحاد الأوروبي حول استيراد الحبوب

منذ 50 دقيقة
علم أوكرانيا

علم أوكرانيا

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قالت وزارة الخارجية الأوكرانية السبت إنها قدمت مذكرات إلى ممثلي بولندا والاتحاد الأوروبي في أوكرانيا أمس الجمعة 28\4\2023 تصف تقييد واردات الحبوب الأوكرانية إلى دول الاتحاد الأوروبي بأنه “غير مقبول جملة وتفصيلا”.

وأضافت الوزارة “مثل هذه القيود، مهما كان مبررها، لا تتوافق مع اتفاقية الشراكة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي ومبادئ وقواعد السوق الأوروبية الموحدة”.

وتابع البيان “هناك أسس قانونية كاملة للاستئناف الفوري لصادرات السلع الزراعية الأوكرانية إلى بولندا ورومانيا والمجر وسلوفاكيا وبلغاريا، فضلا عن استمرار الصادرات دون عوائق إلى الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي”.

    المصدر :
  • رويترز

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